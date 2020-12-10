21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مقتل عميد و11 ضابطاً في الجيش السوري.. ماذا جرى شرقي حماة؟
Lebanon 24
10-12-2020
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي ضابط كبير في قوات الجيش السوري حتفه إلى جانب مجموعة من الضباط وضباط الصف، في عملية عسكرية استهدفت موكبه شرقي حماة، بحسب ما قالت صفحات موالية للرئيس السوري بشار الأسد.
ونعت صفحات موالية مقتل العميد الركن أكرم محمد معلا قائد اللواء "65 ميكا مدرعات" في الفرقة الثالثة، والمنحدر من قرية القلايع التابعة لمدينة جبلة.
وأشارت الصفحات إلى أن العميد البالغ من العمر 56 عاماً، سبق وأن شهد مقتل نجله النقيب مهند معلا، أثناء قتاله في صفوف الجيش السوري.
من جهتها، قالت صحيفة "المدن" إنّ مصادر محلية اكّدت أن العميد قُتل في هجوم شنه مسلحون مجهولون شرقي حماة، مشددة أن 11 شخصاً بين ضابط وضابط صف لقوا مصرعهم مع معلا.
تابع
الأكثر قراءة
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
14:01 | 2020-12-09
09/12/2020 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة ورقية تسحب طفلا في الهواء (فيديو)
Lebanon 24
طائرة ورقية تسحب طفلا في الهواء (فيديو)
23:00 | 2020-12-09
09/12/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
16:33 | 2020-12-09
09/12/2020 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)
Lebanon 24
الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)
12:00 | 2020-12-09
09/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:15 | 2020-12-10
"مياه زمزم".. هذه الكمية التي يُسمح للمسافر حملها
11:00 | 2020-12-10
هجوم إلكتروني في أوروبا استهدف وثائق مرتبطة بلقاح فايزر
10:30 | 2020-12-10
ماذا فعل الملك سلمان لمواجهة كورونا؟
10:27 | 2020-12-10
بلبلة في إيران بسبب خطأ في بيان لخامنئي.. ماذا ورد بتعزية يزدي؟
10:12 | 2020-12-10
تزامناً مع المصالحة الخليجية.. سفير إيراني جديد في قطر
10:00 | 2020-12-10
خطوة مفاجئة.. طهران تدرج السفير الأميركي باليمن على قائمة عقوباتها
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
10/12/2020 11:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact