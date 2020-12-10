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مقتل عميد و11 ضابطاً في الجيش السوري.. ماذا جرى شرقي حماة؟

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:30
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لقي ضابط كبير في قوات الجيش السوري حتفه إلى جانب مجموعة من الضباط وضباط الصف، في عملية عسكرية استهدفت موكبه شرقي حماة، بحسب ما قالت صفحات موالية للرئيس السوري بشار الأسد. 

ونعت صفحات موالية مقتل العميد الركن أكرم محمد معلا قائد اللواء "65 ميكا مدرعات" في الفرقة الثالثة، والمنحدر من قرية القلايع التابعة لمدينة  جبلة.

وأشارت الصفحات إلى أن العميد البالغ من العمر 56 عاماً، سبق وأن شهد مقتل نجله النقيب مهند معلا، أثناء قتاله في صفوف الجيش السوري. 

من جهتها، قالت صحيفة "المدن" إنّ مصادر محلية اكّدت أن العميد قُتل في هجوم شنه مسلحون مجهولون شرقي حماة، مشددة أن 11 شخصاً بين ضابط وضابط صف لقوا مصرعهم مع معلا. 



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