هجوم إلكتروني في أوروبا استهدف وثائق مرتبطة بلقاح فايزر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن "الهجوم الإلكتروني في أوروبا وصل إلى وثائق على ارتباط بلقاح فايزرـ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا،" فيما أكد بيان لـ"فايزر ـ بايونتك" أنه لم يتم اختراق نظامهما المشترك.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي التي تنظر حاليا في مسألة إعطاء الموافقة على العديد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، أمس الأربعاء، إنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، في بيان، أن "الوكالة تعرضت لهجوم إلكتروني"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: "لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر. سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايز/بايونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 كانون الأول ويفترض أن يلي ذلك قرار بشأن لقاح موديرنا بحلول 12 كانون الثاني.

وتجري الهيئة المنظمة أيضا مراجعات للقاحين من تطوير جامعة أكسفورد/إسترازينيكا وجونسون أند جونسون.