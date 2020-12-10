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عدوى "الليشمانيا" تثير ذعر السعوديين.. والسلطات توضح (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2020 | 11:30
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول نشطاء أخبارا مفادها انتشار عدوى "الليشمانيا" في منطقة الثمامة بالعاصمة الرياض، الأمر الذي استدعى توضيحا من وزارة الصحة.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، على أنها تحاول محاصرة المرض قبل انتشاره، في الوقت الذي لا توجد لقاحات للوقاية من العدوى، بحسب صحيفة "الرياض".
 
وكشفت الوزارة عن العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة ذباب الرمل، الذي يعد الناقل الرئيسي لما يعرف باسم داء "الليشمانيا"، مشيرة إلى أنه يمكن تجنب الإصابة من خلال بعض الاحتياطات اللازمة.
ونفت الصحة السعودية ما تردد حول انتشار هذا المرض في الثمامة بمنطقة الرياض، مؤكدة على أنها تلقت شكوى وتم تكليف فريق بحث وتقص، قام بفحص العديد من الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين، ولم يثبت وجود أية حالة.
وقالت الصحة السعودية إنه يمكن تفادي العدوى من خلال تفادي التعرض للدغات ذباب الرمل، وتجنب النوم في العراء قرب المزارع أو حظائر الحيوانات.
ويجري تشخيص داء "الليشمانيات" الحشوي عن طريق العلامات السريرية والاختبارات الطفيلية أو الاختبارات المصلية (مثل الاختبارات التشخيصية السريعة) معا.
 
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