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عربي-دولي
تزامناً مع المصالحة الخليجية.. سفير إيراني جديد في قطر
Lebanon 24
10-12-2020
|
10:12
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قدم السفير الايراني الجديد في الدوحة "حميد رضا دهقاني بودة" اوراق اعتماده الى الامير القطري "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".
وبحسب صحيفة الشرق القطرية، تسلم "الشيخ تميم ال ثاني" في الديوان الاميري اوراق اعتماد 6 سفراء جدد في الدوحة، بمن فيهم السفير الايراني "دهقاني بودة".
وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد قد التقى في 9 تشرين الثاني الماضي بوزير الخارجية القطري، مقدما اليه نسخة من اوراق اعتماده.
يأتي ذلك بعد أيام إعلان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
من حانبه، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن بلاده "ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية"، مضيفا أن "سياسة إيران دائما هي الدبلوماسية وعلاقة حسن الجوار والحوار الإقليمي".
المصدر: وكالات
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