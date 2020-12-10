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أميركا تسجل أعلى حصيلة وفيات بسبب كورونا منذ بداية الجائحة

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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سجلت الولايات المتحدة 3112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

 

وتعد هذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ نيسان الماضي في أميركا، وبها يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 289188 حالة وفاة بسبب المرض، بحسب وريترز.

 

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، مما يجعلها الأكثر تضررا بالجائحة في العالم تليها الهند والبرازيل.

 

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

 

وولاية كاليفورنيا، التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجّلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا أمس الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينج بروجيكت".

 

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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