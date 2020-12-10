بلبلة في إيران بسبب خطأ في بيان لخامنئي.. ماذا ورد بتعزية يزدي؟

أثار خطأ ورد في بيان أصدره المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعقيباً على وفاة عضو مجلس خبراء القيادة وصيانة الدستور محمد يزدي، الذي توفي صباح الأربعاء عن عمر ناهز 89 عاما، ضجة على مواقع التواصل في إيران.وفي تقرير للعربية، أشارت القناة إلى أنّ خامنئي قدّم العزاء لعائلة المتوفى محمد يزدي، لكنه خص بالتعزية زوجة يزدي التي توفيت في الـ 11 من آذار الماضي عن عمر ناهز 84 عاما جراء سكتة قلبية، وفي تلك الفترة نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الخبر.وجرت مساء الأربعاء مراسم تشييع ودفن جثمان رجل الدين الإيراني المتشدد والمناهض للإصلاحيين، محمد يزدي في مدينة قم وسط إيران.وقد تقلد محمد يزدي عدة مناصب في إيران، منها رئيس السلطة القضائية (1989 – 1999) وعضو في مجلس صيانة الدستور (1999 حتى وفاته).كما تقلد منصب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عام واحد من عام 2015 حتى 2016، وكان ممثل أهالي مدينة قم في مجلس خبراء القيادة (1991 – 2016)، فيما جرى إعادة انتخابه من قبل أهالي هذه المدينة في عام 2020.