"مياه زمزم".. هذه الكمية التي يُسمح للمسافر حملها

كشفت الخطوط السعودية، عن الكمية المسموح للراكب حملها معه من مياه زمزم إلى الطائرة.



وردا على استفسار أحد الركاب في "تويتر" بشأن الكميات المسموح بها من مياه زمزم خلال رحلة إلى مصر، أوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية: "يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانا من فئة الـ5 ليتر، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه".