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السيسي يصدر قرارات بحق مسؤولين

Lebanon 24
10-12-2020 | 11:45
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الجمهورية من بينها إحالة للمعاش وعزل وفصل لأعضاء في الهيئات القضائية في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية عدد من قرارات رئيس الجمهورية، حيث تضمنت القرارات إحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، وفصل عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وتضمن القرار الجمهوري تعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وبرجوع تاريخ أقدمية المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

ومن ضمن القرارات التي أصدرها السيسي تخصيص مساحة بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة).

كما تضمنت قرارات السيسي الموافقة على تغيير الغرض من استخدام بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحي. 
المصدر: روسيا اليوم
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