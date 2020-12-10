ظريف: لا مشكلة لدى إيران إذا توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران لن تعترف بإسرائيل، لكن لن تكون لديها مشكلة إذا توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق.يأتي ذلك، بينما توقعت وسائل إعلام أمريكية بارزة، أن يحافظ جو بايدن، من السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فقط على التسوية السياسية في الشرق الأوسط.ونقل موقع "أكسيوس"، بوقت سابق، عن مصادر في الحزب الديمقراطي، أن بايدن ينوي توسيع نطاق "الاتفاقات الإبراهيمية" بين إسرائيل والدول العربية، وكذلك تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ويشير الموقع إلى أن إبرام اتفاقيات إضافية بشأن التطبيع، قد يستخدم لحث سلطات إسرائيل على الالتزام بمبدأ "دولتين لشعبين"، في العلاقات مع فلسطين.