أميركا تبني أسطولا حربيا من "الدرون"... ماذا في التفاصيل؟

شرع الجيش الأميركي في خطة لبناء أسطول من "الدرون" لحماية الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما في البلاد، مع منح عقود المشروع لثلاثة مقاولين دفاعيين كبار.



وقال سلاح الجو الأميركي في بيان صحفي: "يمكن للطائرات المأهولة، مثل (إف 22 رابتور) أو (إف 35 لايتينغ) أن تعمل بدعم طائرة ذاتية التشغيل كمقاتل جناح.

وأردف في البيان:تعاقد مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية مع 3 شركات لإنتاج نماذج أولية ذات مهام قادرة على التحليق في أحداث تجريبية، مضيفاً أنه تم منح عقود لمدة عامين بقيمة إجمالية تقارب 78 مليون دولار لشركة "بوينغ" (25.7 مليون دولار) و"جنرال أتوميكس" 14.3 مليون دولار) و"كاراتوس آنمانيد أريال سيستمز" (37.7 مليون دولار).



العقود جزء من برنامج يسمى "سكايبورغ فانغارد"، وكُلفت الشركات الثلاث بتقديم نماذج أولية لطائرات دون طيار في غضون 6 أشهر، وستبدأ اختبارات الطيران الأولية في تموز عما 2021، وفقا للبيان.