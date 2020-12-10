البرازيل تتعهد بتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا

تعهدت البرازيل، اليوم الخميس، بتطعيم جميع سكانها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.



قال وزير الصحة إدواردو بازويلو، إن بلاده سوف توفر لقاحات لجميع السكان ضد وباء كورونا، في العام المقبل.

وخلال مقابلة إذاعية، أكد وزير الصحة أن وزارته سوف تشتري أي لقاحات فعالة، وبالأسعار المناسبة التي تقررها الجهات الصحية المسؤولة عن ذلك.وتشهد البرازيل انتقادات للحكومة المركزية على خلفية تفاقم الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد في البلاد.واتهم حكام الولايات الحكومة الفيدرالية بأنها غير مستعدة لإطلاق حملة شاملة لتطعيم المواطنين ضد الوباء، وبأنها فشلت في توفير لقاحات كافية.وأواخر الشهر الماضي، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا، في أحدث سلسلة التصريحات التي أدلى بها للتعبير عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس.وتأتي البرازيل في المركز الثاني في تسجيل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، وهون بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة رغم إصابته بالفيروس في تموز.