عربي-دولي

مقتل 80 صحفيا في العام 2020... وهذه الدول الأكثر خطورة

Lebanon 24
10-12-2020 | 22:30
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لقي أكثر من 80 صحفيا مصرعهم في 30 دولة حول العالم منذ بداية هذا العام، وارتكبت معظم جرائم القتل في الهند والمكسيك، حسبما أعلنت منظمة "حملة شعار الصحافة" غير الحكومية.

وصرحت المنظمة: "عدد الصحفيين القتلى (في جميع أنحاء العالم) زاد بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. وفي المجموع منذ كانون الثاني قتل 84 عاملا إعلاميا في 30 دولة حول العالم (ارتفاعا من 75 العام الماضي)".

وبحسب المنظمة، قتل 13 صحفيا في الهند و11 في المكسيك، ومن بين الدول الأخرى الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام كانت باكستان (8) وأفغانستان (6) والعراق (5) والفلبين (4) وهندوراس (4).

بينما قُتل 16 مراسلا في مناطق نزاع مسلح، سقط نحو 520 صحفيا ضحايا جائحة فيروس كورونا منذ آذار.
على مدار العام، توفي ما يقرب من 600 صحفي نتيجة للعنف والوباء، وهو "ثمن باهظ للغاية، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية". في المجمل، قُتل 1180 صحفيا في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، بحسب المنظمة.
المصدر: وكالات
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