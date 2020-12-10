الديوان الملكي المغربي: ترامب أبلغ الملك بإصدار مرسوم يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء

قال الديوان الملكي المغربي إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أبلغ الملك محمد السادس هاتفيا بإصدار مرسوم رئاسي يقضي باعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على إقليم الصحراء.

وقال الديوان الملكي في بيان: "أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب، وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي، الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية".

وأضاف البيان أنه وفي هذا السياق وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية. وعبر الملك عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة على هذا الموقف التاريخي، كما أعرب عن جزيل الشكر على هذا الدعم الصريح والمطلق، لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أنه موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات. وقد أكد الملك أنه رغم أن الفرصة لم تتح للقائه مباشرة مع فخامة الرئيس، فإن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها معالي جاريد كوشنر، في أيار 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود، وعدد من الزيارات غير المعلنة.