عربي-دولي

الجيش الأميركي في حالة تأهب تحسباً لهجوم إيراني محتمل في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-12-2020 | 20:31
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 تزامناً مع تحليق قاذفتين أميركيتين من طراز B52 فوق الشرق الأوسط، كشف مسؤول عسكري أميركي كبير أن الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل، وفق "بوليتيكو".

وقال المسؤول إن البنتاغون يراقب عن كثب على وجه التحديد "مؤشرات مقلقة عن استعدادات هجوم محتملة" من الميليشيات الإيرانية في العراق.

وجاءت هذه التصريحات في إيجاز مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الخميس.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن البنتاغون قوله إنه "على مدار العام الماضي، نفذ الوكلاء المتحالفون مع إيران في العراق أكثر من 50 هجوماً صاروخياً على القواعد التي توجد بها القوات الأميركية، وكذلك على السفارة الأميركية في بغداد، وشنوا 90 هجوماً على قوافل تحمل إمدادات للقوات الأميركية".

يشار إلى أن مجموعات تابعة لميليشيات موالية لإيران على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هددت مؤخراً باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية، والتي يتواجد فيها عناصر من الجيش الأميركي.

يذكر أنه في وقت سابق الخميس، كشفت القيادة العسكرية المركزية الأميركية عن تحليق قاذفتي قنابل من طراز B52 فوق مناطق بالشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أميركيون إن مهمة القاذفتين، هي توجيه رسالة ردع واضحة لإيران.

إلى ذلك أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها ملتزمة بأمن الشرق الأوسط والعمل مع الحلفاء، مضيفة أن قدرة القاذفتين على قطع المسافة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط دون انقطاع دليل على قدرة واشنطن العسكرية للتصدي لأي تهديدات في وقت قياسي.
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