بعد المغرب.. كوشنر يعلّق على التطبيع بين السعودية وإسرائيل

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، الخميس، أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "مسألة وقت"، بعدما أعلن دونالد ترامب أن المغرب ستعترف بإسرائيل.

وقال كوشنر لصحافيين: "تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني".

وتأتي تصريحات كوشنر بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر: "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفق صديقتانا العظيمتان: إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

كما أعلن الرئيس الأميركي عن توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي شهدت توترات مؤخرا.

يذكر أن الولايات المتحدة رعت اتفاق سلام إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذي تم توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 أيلول الماضي.