17
o
بيروت
23
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بايدن وهاريس "شخصية العام 2020".. كيف تختار "تايم" الأسماء؟
Lebanon 24
11-12-2020
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، ليكونا "شخصية العام" لعام 2020 من قبل مجلة "التايم"، وفقا لإعلان المجلة الأميركية.
وفاز بايدن وهاريس بشخصية العام أمام 3 مرشحين آخرين هم الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إضافة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية من أجل العدالة العرقية، التي اندلعت على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مايو الماضي بولاية مينيسوتا.
وعادة ما تمنح "التايم" جائزة "شخصية العام" إلى شخص أو مجموعة تعتقد المجلة أن تأثيره كان واضحا على البشرية، سلبا كان أم إيجابا.
وكان اسم الجائزة التي بدأت في عام 1928 "رجل أو امرأة العام"، قبل أن تتحول لاحقا إلى "شخصية العام".
وفي عام 2019 منحت الجائزة لناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ.
وفاز المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الشهر الماضي.
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل
Lebanon 24
عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل
12:00 | 2020-12-10
10/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منقوشة الفقير سببٌ رئيسي لإنهيار الليرة !!!
Lebanon 24
منقوشة الفقير سببٌ رئيسي لإنهيار الليرة !!!
10:00 | 2020-12-10
10/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ياسمين صبري تقلد هيفا وهبي.. والجمهور: لن تكوني هي (صورة)
Lebanon 24
من جديد ياسمين صبري تقلد هيفا وهبي.. والجمهور: لن تكوني هي (صورة)
12:00 | 2020-12-10
10/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
Lebanon 24
بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها
15:00 | 2020-12-10
10/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
Lebanon 24
عون تفاجأ بتشكيلة الحريري.. سمّى كل الوزراء بمن فيهم المسيحيون
15:05 | 2020-12-10
10/12/2020 03:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2020-12-11
التطعيم ضد كورونا في السعودية.. هؤلاء لن يتلقوا اللقاح قبل تموز
08:30 | 2020-12-11
تعيين ابنة عم الأسد بمنصب هام في سوريا.. وهذه التفاصيل (صورة)
08:00 | 2020-12-11
أميركا تخشى هجوماً إيرانياً.. قاذفتان فوق سماء الخليج والحرس الثوري يرد
07:30 | 2020-12-11
الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على تركيا
06:58 | 2020-12-11
كورونا الصين.. هذه آخر الأرقام
23:45 | 2020-12-10
الديوان الملكي المغربي: ترامب أبلغ الملك بإصدار مرسوم يعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
11/12/2020 09:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact