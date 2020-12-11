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بايدن وهاريس "شخصية العام 2020".. كيف تختار "تايم" الأسماء؟

Lebanon 24
11-12-2020 | 07:08
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اختير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، ليكونا "شخصية العام" لعام 2020 من قبل مجلة "التايم"، وفقا لإعلان المجلة الأميركية.

وفاز بايدن وهاريس بشخصية العام أمام 3 مرشحين آخرين هم الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إضافة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية من أجل العدالة العرقية، التي اندلعت على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مايو الماضي بولاية مينيسوتا.

وعادة ما تمنح "التايم" جائزة "شخصية العام" إلى شخص أو مجموعة تعتقد المجلة أن تأثيره كان واضحا على البشرية، سلبا كان أم إيجابا.

وكان اسم الجائزة التي بدأت في عام 1928 "رجل أو امرأة العام"، قبل أن تتحول لاحقا إلى "شخصية العام".
وفي عام 2019 منحت الجائزة لناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ.

وفاز المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في الشهر الماضي.
المصدر: الحرة
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