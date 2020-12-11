عربي-دولي

التطعيم ضد كورونا في السعودية.. هؤلاء لن يتلقوا اللقاح قبل تموز

Lebanon 24
11-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-773975-637432716529961422.jpg
Doc-P-773975-637432716529961422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة السعودية، البدء بتطعيم لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

وكشف المتحدث باسم صحة المدينة، مؤيد أبوعنق، أمس الخميس، أن المستهدفين في الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق 65 سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة للقاح كورونا في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط).

ولفت إلى أنه سيتم منح لقاح كورونا "فايزر" لجميع موظفي القطاعين العام والخاص في السعودية من بداية الربع الثالث من 2021.

فيما سيتم منح المعلمين والمعلمات لقاح كورونا من بداية شهر 7 عام 2021.

وأشار أبو عنق إلى أن لقاح كورونا سيكون في السعودية متوفرا بكميات كافية للجميع وبشكل مجاني للمواطن والمقيم في الربع الثالث من عام 2021.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" للتطعيم ضد فايروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2020-12-11
13:00 | 2020-12-11
12:30 | 2020-12-11
12:00 | 2020-12-11
11:30 | 2020-12-11
11:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website