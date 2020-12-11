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عربي-دولي
البنتاغون: لهذا السبب نشرنا مدرعات "برادلي" في سوريا
Lebanon 24
11-12-2020
|
09:30
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برر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي قرار البنتاغون نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي" في سوريا، بأنه بسبب التواجد العسكري الروسي في شمال شرقي البلاد.
وحمل ماكينزي، في حوار جرى معه خلال مؤتمر افتراضي نظمه موقع Defense One، القوات الروسية المسؤولية عن تسيير دوريات خارج منطقة سيطرتها، دون التنسيق مع الجانب الأميركي.
وتابع القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط أن البنتاغون في هذه الظروف خلص إلى أن إرسال مدرعات "برادلي" إلى سوريا يمثل خطوة مناسبة.
وأعلن البنتاغون عن نشر هذه المدرعات في سوريا في أيلول الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ تشرين الأول 2019.
المصدر:
وكالات
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