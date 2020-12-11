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بوتين يحقق أمنية إحدى المحاربات القدامى.. ويتّصل بها!

Lebanon 24
11-12-2020 | 10:30
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حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمنية إحدى المحاربات القدامى ضدّ الغزو الألماني للاتحاد السوفييتي، وتحدث معها عبر الهاتف لأكثر من ساعة.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، فقد أتاحت مساعدة متطوعين تحقيق رغبة ناتاليا دونسكوفا، السيدة الكفيفة البالغة من المعمر 97 عاماً، وهي محاربة مخضرمة ضد الغزو النازي للاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمة 1941 – 1945.

وبحسب "تاس"، فقد بدأت القصة في اجتماع مع مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث خاطبت العضو في المجلس، غالينا أوسوكينا، الرئيس الروسي طالبة منه مساعدتها في تحقيق أمنية سيدة من سكان إقليم ستافروبول بمناسبة "شجرة أعياد الأمنيات"، حيث أرادت هذه السيدة الحديث مع بوتين، وبالفعل حقّق بوتين أمنيتها واتصل بهاهاتفياً.
 
وأفادت وزارة العمل والحماية الاجتماعية المحلية بأنّ السيدة ناتاليا إيفانوفنا دونسكوفا كانت قد التحقت بالجبهة (في أثناء الحرب الوطنية) قبل شهر من عيد ميلادها الثامن عشر.

وعملت دونسكوفا في سنوات الحرب ضد الغزو النازي ممرضة في مستشفى ميداني تابع للجيش، وشاركت في معارك كبرى مثل ستالينغراد وكورسك، وكذلك في عملية تحرير برلين.
 
المصدر: روسيا اليوم
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