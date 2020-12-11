رواية أميركية: إيران تفتقد سليماني.. ولم تحدّد بعد كيف ستردّ على اغتيال فخري زاده!

بعد أسبوعين على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أعرب قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية "سينتكوم"، كينيث ماكينزي، عن اعتقاده بأن إيران لم تحدد بعد كيف سيكون ردّها على العملية، لافتاً إلى أنّ "طهران تبحث عن الطرق للردّ على اغتيال فخري زاده، وما زالوا يحددون كيف سيكون".

ماكينزي وخلال مؤتمر نظمته مؤسسة "Defence One"، أمس الخميس، افترض أنّ إيران ترغب بتوجيه ضربة لإسرائيل، لكنّها لم تتمكن من القيام بذلك بعد، كذلك لم تقرر إذا كانت ستفعلها أم لا، وفقاً لقوله.



الموعد.. 20 كانون الثاني

وأعرب ماكينزي عن رأيه بأن الإيرانيين ينتظرون 20 كانون الثاني، موعد انتقال السلطة في أميركا، ليحددوا خطواتهم التالية، بحسب ما نقل موقع قناة "الحدث".





كما تابع أنّ بلاده تمكنت من ردع إيران إلى حد معيّن، مضيفاً أنّه يطمح أن يبقى هذا المستوى من الردع لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن إيران تدرك أن أميركا ستتخذ خطوات في حال تعرضت أو أصدقاؤها في المنطقة لهجوم.



"تفتقد سليماني"

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية، حسب رأيه، لا تزال تتعرض للضغط لتنتقم لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري"، اللواء قاسم سليماني، الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي، ما أدّى إلى مقتله إلى جانب نائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي"، أبو مهدي المهندس وآخرين. كذلك اعتبر أنّ الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من القوات في المنطقة للدفاع وتوجيه ضربة جوابية في حال الضرورة، وأنّ عددها في الوقت ذاته لا يعتبر استفزازيا ويزيد من التصعيد.كما تابع أنّ بلاده تمكنت من ردع إيران إلى حد معيّن، مضيفاً أنّه يطمح أن يبقى هذا المستوى من الردع لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن إيران تدرك أن أميركا ستتخذ خطوات في حال تعرضت أو أصدقاؤها في المنطقة لهجوم.وأشار إلى أن السلطات الإيرانية، حسب رأيه، لا تزال تتعرض للضغط لتنتقم لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري"، اللواء قاسم سليماني، الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي، ما أدّى إلى مقتله إلى جانب نائب رئيس "الحشد الشعبي العراقي"، أبو مهدي المهندس وآخرين.

كما أعرب ماكينزي عن اعتقاده بأن القيادة الإيرانية تفتقد إلى سليماني، وأنّ القائد الجديد لـ "فيلق القدس"، إسماعيل قآاني، لم يكن على نفس المستوى من الفاعلية.



إلى ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بنية إيران شنّ ضربة انتقامية إيرانية في الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأميركية التي قتلت قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، وكبار قادة المجموعات العراقية بالقرب من مطار بغداد في أوائل كانون الثاني.



يشار إلى أنّ أميركا كانت وجهت رسالة ردع لإيران لثاني مرة خلال أقل من شهر، حيث أقلعت قاذفتان أميركيتان من الولايات المتحدة وحلقتا فوق منطقة من الشرق الأوسط، أمس الخميس.

وصمم تحليق القاذفتين الهائلتين من طراز "بي-52 أتش ستراتفورتريس" فوق المنطقة، وهي ثاني مهمة من نوعها في أقل من شهر، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه الشرق الأوسط حتى مع قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات من العراق وأفغانستان.