السفير التركي يعود إلى "إسرائيل".. أردوغان يعيد حساباته

بعد نحو عامين ونصف العام على غياب التمثيل الديبلوماسي التركي-الإسرائيلي، كشف موقع "المونيتور" الأميركي أنّ أنقرة قرّرت تعيين سفير جديد لدى تل أبيب، واضعاً هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.وكشف الموقع أنّ تركيا اختارت سفيراً جديداً لدى "إسرائيل" انسجاماً مع مساعيها تطبيع العلاقات مع الاحتلال وتسجيل النقاط لدى إدارة بايدن، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة؛ علماً أنّ أنقرة سحبت سفيرها من تل أبيب على خلفية تصعيد الاحتلال هجماته على الفلسطينيين ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.وفي التفاصيل أنّ السفير الجديد المحتمل يُدعى أوفوك أولوتاش (40 عاماً) ويتبوأ حالياً رئاسة مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية، وفقاً لمعلومات الموقع. وتابع "المونيتور" قائلاً إنّه درس اللغة العبرية وسياسات الشرق الأوسط في "الجامعة العبرية في القدس". وسبق لأولوتاش أن شغل منصب مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"- يُعدّ من أهم مراكز الدراسات في تركيا (موالٍ للحكومة)- كما أعدّ أوراقاً عديدة حول سياسة الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي. وتابع الموقع بالقول إنّ السفير التركي الجديد يُعتبر خبيراً في الشؤون الإيرانية، ناقلاً عن مصادر مطلعة وصفها أولوتاش بأنّه "راقٍ جداً" و"ذكي جداً" و"مؤيد كبير للفلسطينيين".الموقع الذي ذكّر بتدهور العلاقات بين تركيا والاحتلال بعد تولي حزب "العدالة والتنمية" الحكم في العام 2002، قال إنّ أنقرة تجد نفسها معزولة ومخنوقة اقتصادياً بشكل متزايد. وفي وقت تلوح فيه العقوبات الأميركية والأوروبية في الأفق، تحاول تركيا إصلاح علاقاتها مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع مغازلتها روسيا واستعراض عضلاتها في شرق المتوسط.في هذا السياق علّق الموقع: "أن يُنظر إليك تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل يمثّل أحد طرق التعامل بلطف مع واشنطن، أو هكذا تعتقد أنقرة"، مذكّراً بتقرير سابق له كشف عن محادثات سرية بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ومسؤولين إسرائيليين. وآنذاك، تحدّثت تقارير عن أنّه تم طرح فكرة إعادة العلاقات الديبلوماسية التركية-الإسرائيلية إلى مستوى السفراء.وعن توقيت تعيين أولوتاش، أوضح "المونيتور" أنّه يتزامن مع تناوب السفراء الروتيني، مشيراً إلى أنّ اسمه لم يرد على القائمة النهائية التي تضم تعيينات جديدة في واشنطن وبعثة الأمم المتحدة في نيويورك. ولفت الموقع إلى أنّه تم نقل العضو المؤسس في "العدالة والتنمية" والسفير الحالي إلى واشنطن مراد ميركان إلى طوكيو، أمّا بالنسبة إلى نائب وزير الخارجية سادات أونال فسيشغل منصب سفير بلاده إلى نيويورك.الموقع الذي بيّن أنّ السلطات التركية لم تعلن عن تعيين أولوتاش رسمياً، أوضح أنّ هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا شخصية لم يسبق لها العمل في المجال الديبلوماسي إلى تل أبيب، مشيراً إلى أنّ هذا المنصب عادة ما يُخصص لأفضل المبعوثين وألمعهم مثل نامق تان، أحد السفراء الأتراك السابقين إلى واشنطن. وأضاف الموقع: "كما لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل سترسل سفيراً إلى أنقرة قريباً". وفي قراءته للتطورات، استبعد "المونيتور" هذه الخطوة الإسرائيلية، لعدة أسباب. وهنا، تحدّث عن انشغال الاحتلال بتنمية العلاقات مع الدول الخليجية، على رأسها الإمارات، "شديدة العداء لتركيا"، معلّقاً: "لن ترغب إسرائيل في إثارة أي جلبة قبل إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية مع أبو ظبي". في المرتبة الثانية، تطرّق الموقع إلى الانتخابات الإسرائيلية، معتبراً أنّ لا مصلحة لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في تقديم مادة دسمة لخصومه عبر مكافأة أردوغان. ثالثاً، تناول الموقع غضب "إسرائيل" من دعم أردوغان المتواصل لحركة "حماس" و"الإخوان المسلمين"، حيث تذهب مصادر إسرائيلية إلى حدّ اتهام "حماس" بالتخطيط لهجمات ضد الاحتلال انطلاقاً من اسطنبول، علماً أنّه سبق لأردوغان أن منح الجنسية التركية لـ12 عضواً بارزاً في الحركة المذكورة.في ختام تقريره، انتقد الموقع تسمية أولوتاش "الموالي بشكل علني للعدالة والتنمية"، ملمحاً إلى أنّه لا يمثل الخيار الأكثر حكمة في ظل ظروف مماثلة. وكتب "المونيتور": "لا يتضح ما إذا كان سيذهب (أولوتاش) فعلاً إلى تل أبيب، ما لم تعيّن إسرائيل سفيراً إلى أنقرة"، قائلاً إنّ الإسرائيليين سيراقبون عن كثب ما إذا كان سيلتقي برائد صالح، زعيم "الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي"، الذي سبق أن التقاه السفير التركي السابق كمال أوكيم.