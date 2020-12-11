إيران تردّ على تصريحات مدير "الطاقة الذرية":خروج عن إطار المهمة الموكلة للوكالة!





وكتب غريب آبادي في تغريدة له على "تويتر" مساء الخميس رداً على تصريحات غروسي الأخيرة: "إنّ تقديم تقييم وتحليل (حول الانشطة النووية الايرانية) إنّما يعد خروجاً عن إطار المهمة الموكلة للوكالة في إطار الاتفاق المشار اليه (الاتفاق النووي)".



وأضاف: "إنّ دور الوكالة الذرية في الاتفاق النووي ينحصر فقط في المراقبة والتحقق من الإجراءات ذات الصلة بالانشطة النووية وتقديم التقارير الجديدة في هذا الإطار". رد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول الاتفاق النووي.وكتب غريب آبادي في تغريدة له على "تويتر" مساء الخميس رداً على تصريحات غروسي الأخيرة: "إنّ تقديم تقييم وتحليل (حول الانشطة النووية الايرانية) إنّما يعد خروجاً عن إطار المهمة الموكلة للوكالة في إطار الاتفاق المشار اليه (الاتفاق النووي)".وأضاف: "إنّ دور الوكالة الذرية في الاتفاق النووي ينحصر فقط في المراقبة والتحقق من الإجراءات ذات الصلة بالانشطة النووية وتقديم التقارير الجديدة في هذا الإطار".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن الإثنين، أنّ الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفًا لعمليات التفتيش.



وقال رافائيل غروسي في مقابلة مع "فرانس برس": "نتفهم الحزن (ازاء اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد محسن فخري زادة)، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدًا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معًا، أو الحد منه، أو وقفه".



وأضاف: "من جهتنا، نواصل (عملنا) ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم وكما قلت، لم أتلق أي إشارة إلى أنّ الأمر سيكون مختلفاً".

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى أنّه وفقاً لقرار مجلس الشورى الإيراني فإنّ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مكلفة في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران في غضون 3 أشهر، المبادرة إلى تنفيذ عمليات نصب وضخ الغاز والتخصيب وتخزين المواد بدرجة تخصيب مناسبة بما لا يقل عن 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز "M2IR" في القسم الواقع تحت الارض بمنشأة "الشهيد أحمدي روشن" في "نطنز" بأصفهان وسط ايران.



كما كلف القرار منظمة الطاقة الذرية في الفترة المذكورة بنقل أي عمليات تخصيب وابحاث وتطوير باجهزة الطرد المركزي "IR6" إلى منشأة "الشهيد علي محمدي" في فردو والبدء بعمليات التخصيب بما لا يقل عن 164 جهازا للطرد المركزي وإيصال العدد إلى 1000 جهاز حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار 2021).