عربي-دولي

كيف علّقت "حماس" على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟

Lebanon 24
11-12-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-774031-637432862665019404.jpg
Doc-P-774031-637432862665019404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت حركة "حماس" اتفاق تطبيع العلاقات بين مملكة المغرب وإسرائيل بأنّه "خطيئة سياسية"، معتبرة أنّ إسرائيل تستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياستها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني.
 
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر "تويتر" إن "اعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، خطيئة سياسية"، مضيفاً: "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضدّ شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على استمرار تنكره لحقوق شعبنا، ولا تخدم بالمطلق قضيتنا العادلة،ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة".
 
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنّ المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية.

 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:30 | 2020-12-12
07:07 | 2020-12-12
23:59 | 2020-12-11
23:49 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website