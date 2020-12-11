كيف علّقت "حماس" على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل؟

وصفت حركة "حماس" اتفاق تطبيع العلاقات بين مملكة المغرب وإسرائيل بأنّه "خطيئة سياسية"، معتبرة أنّ إسرائيل تستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياستها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر "تويتر" إن "اعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، خطيئة سياسية"، مضيفاً: "الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضدّ شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على استمرار تنكره لحقوق شعبنا، ولا تخدم بالمطلق قضيتنا العادلة،ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة".

اعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، خطيئة سياسية.

الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على استمرار تنكره لحقوق شعبنا،ولا تخدم بالمطلق قضيتنا العادلة،ولا القضايا الوطنية للدول المُطبعة — حازم قاسم (@hazemaq) December 10, 2020

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنّ المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية.



