عربي-دولي

القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية.. وأنقرة تردّ: موقف متحيّز وغير قانوني!

Lebanon 24
11-12-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-774036-637432869200062675.jpeg
Doc-P-774036-637432869200062675.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت القمة الأوروبية، المنعقدة، اليوم الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط.
 
إلى ذلك، دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص.

وأكّد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
 
أنقرة ترد
من جهتها، جدّدت وزارة الخارجية التركية رفضها الموقف الأوروبي "المتحيّز وغير القانوني" تجاه أزمة قبرص وشرق البحر المتوسط وبحر إيجة وعدد من القضايا الإقليمية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، رداً على نتائج القمة الأوروبية الأخيرة: "إننا نعلم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تتبنى تلك المواقف"، بحسب ما ذكرت قناة "TRT" التركية.

وأضاف البيان أنّ "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".

وتَطرَّق إلى دفْع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة، وتورُّط "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس - تابعة للاتحاد الأوروبي) في هذه الإجراءات، مشدداً على أنه أمر مُخزٍ.

وأكدت الخارجية التركية أنه "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة".
 
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، اتفقوا يوم أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى آذار.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2020-12-12
08:00 | 2020-12-12
07:30 | 2020-12-12
07:07 | 2020-12-12
23:59 | 2020-12-11
23:49 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website