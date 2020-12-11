القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية.. وأنقرة تردّ: موقف متحيّز وغير قانوني!

دعت القمة الأوروبية، المنعقدة، اليوم الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط.





وأكّد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرت قناة "العربية". إلى ذلك، دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص.وأكّد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

أنقرة ترد





وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، رداً على نتائج القمة الأوروبية الأخيرة: "إننا نعلم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تتبنى تلك المواقف"، بحسب ما ذكرت قناة "TRT" التركية.



وأضاف البيان أنّ "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".



وتَطرَّق إلى دفْع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة، وتورُّط "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس - تابعة للاتحاد الأوروبي) في هذه الإجراءات، مشدداً على أنه أمر مُخزٍ.



وأكدت الخارجية التركية أنه "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة". من جهتها، جدّدت وزارة الخارجية التركية رفضها الموقف الأوروبي "المتحيّز وغير القانوني" تجاه أزمة قبرص وشرق البحر المتوسط وبحر إيجة وعدد من القضايا الإقليمية.وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، رداً على نتائج القمة الأوروبية الأخيرة: "إننا نعلم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تتبنى تلك المواقف"، بحسب ما ذكرت قناة "TRT" التركية.وأضاف البيان أنّ "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".وتَطرَّق إلى دفْع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة، وتورُّط "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس - تابعة للاتحاد الأوروبي) في هذه الإجراءات، مشدداً على أنه أمر مُخزٍ.وأكدت الخارجية التركية أنه "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، اتفقوا يوم أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى آذار.



وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.