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"أسترازينيكا" تعلن بدء دمج جرعة لقاح "سبوتنيك V" في تجاربها لرفع الفعالية!

Lebanon 24
11-12-2020 | 14:00
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس "كورونا".

وقالت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، إنّه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس "كورونا" (COVID-19) إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى.

وأضافت: "نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج "AZD1222"، الذي طورته شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) وجامعة "أكسفورد" و"Sputnik V"، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي. سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق".

وشددت الشركة البريطانية على أن التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية "غاماليا" الروسي، يعد أمرا مهما، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة.
المصدر: روسيا اليوم
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