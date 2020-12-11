"لم تعلق حتى الآن".. هل ترفض البحرين المصالحة الخليجية؟

في وقت علقت فيه السعودية والإمارات ومصر رسميا على إعلان الكويت بشأن المصالحة الخليجية، لا تزال البحرين تلتزم الصمت تماما.ورحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وشكر الكويت والولايات المتحدة على جهودهما لحل الأزمة دون التطرق إلى تفاصيل المباحثات، وهو ذات الاتجاه الذي اتخذه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.من جانبها، أعربت مصر، عن تقديرها لجهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر، وأملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن مصر تقدّر "الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي، وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".أما الإمارات، فكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة على تويتر، قال فيها إن بلاده "تدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".وأضاف أن الإمارات "تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة"، في إشارة إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون المزمع عقده في وقت قريب.وأكد قرقاش أن بلاده "تثمن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي".كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الذي تقود بلاده جهود الوساطة، قال في بيان مقتضب، إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"، مشددا على أن "كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي".وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، اتهمت قطر بدعم الإرهاب، وتقدمت بلائحة من 13 مطلبا، في 22 تموز 2017، لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة.وفي هذا الغضون، شنت الصحافة البحرينية انتقادات لاذعة للدوحة، خاصة بعد حادثة الزورقين التي اعترضتهما السلطات القطرية في الحدود البحرية بين البلدين خلال الشهر الماضي.وانتقد الكاتب بصحيفة "أخبار الخليج" محمد مبارك جمعة، سياسات النظام القطري تجاه بلاده، مشيرا إلى أن البحرين "تحلت بضبط النفس، وتجرعت كأس المر وابتلعته على مضض (...)، حفاظاً على تماسك منظومة مجلس التعاون".وجاء في عمود الأكاديمي جمعة: "إن البحرين لا ترفض المصالحة، بل تؤيدها وتدعمها، وتاريخها يؤكد حرصها على مصلحة منظومة مجلس التعاون وشعوبها، وما ذكرناه ليس سوى براهين دامغة على ذلك، وهو يمثل شيئا يسيرا من تاريخ طويل من الاعتداءات القطرية على البحرين، لكن في جميع الأحوال، لا بد أن يتم أخذ مصلحة مملكة البحرين وحقوقها التاريخية في الحسبان قبل أي شيء آخر، وخصوصا بعد كل هذا الصبر والمر الذي عانته البحرين من أجل سلامة المنظومة الخليجية وبقائها".في تصريح نشرته صحيفة "الوطن"، قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، إن بلاده لا تقبل أن "يتم التعدي على أراضيها أو مياهها الإقليمية ولا على حقوقها الشرعية والتاريخية".وأضاف: "نطالب جميع الأخوة الأشقاء أن يكون لهم موقف واضح، كما للبحرين مواقف واضحة لا تحتمل اللبس لدعمهم والوقوف معهم (...)".بدورها، قالت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل في تصريح نشرته الصحيفة ذاتها، إن "البحرين من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي دعوة وإلحاحاً لتماسك منظومة البيت الخليجي (...)، لكن قطر عادة ما تسبح عكس التيار، وتفتش في كل مرة عن فتنة للتوسع والتمدد (...)".