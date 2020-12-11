لقاح فايزر.. خبراء أميركيون يوصون باستخدامه في الولايات المتحدة

أوصى الخبراء الطبيون الذين يقدمون المشورة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة الطارئة على لقاح فايزر - بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإنّ هذا القرار يأتي بعد اجتماع لجنة مؤلفة من 23 عضواً لتحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق مخاطره.



ومع هذا، فإنّ العقار ما زالَ بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل رئيس إدارة اللقاحات في هيئة الغذاء والدواء، وهو أمر متوقع في الأيام المقبلة.



وقال أليكس عازار، وزير الصحة الأمريكي، يوم الأربعاء، إنه بعد اجتماع هيئة الغذاء والدواء، "يمكننا بعد ذلك الحصول على لقاح في غضون أيام، وإعطاؤه للفئات الأكثر ضعفاً بحلول الأسبوع المقبل".



وقال مسؤولون في عملية "وارب سبيد"، برنامج توزيع اللقاح التابع للحكومة الفيدرالية، إن تسليم اللقاح سيبدأ في غضون 24 ساعة من الموافقة.



أوصى الخبراء الطبيون الذين يقدمون المشورة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة الطارئة على لقاح فايزر - بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد.

ويقول المسؤولون الفيدراليون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يجب إعطاء الأولوية في اللقاح للعاملين في الرعاية الصحية في البلاد والبالغ عددهم 21 مليوناً، بالإضافة إلى 3 ملايين أمريكي مسنّ يعيشون في دور رعاية لفترات طويلة.



غير أنّ هناك إجماعاً أقل حول كيفية توزيع الولايات لهذه اللقاحات على المجموعات الأخرى. ومن المتوقع أن يكون عمال البلاد الأساسيون البالغ عددهم 87 مليوناً هم من سيتلقى اللقاح تاليا، لكن أي قرار بشأن القطاعات التي يجب أن تعطى أولوية، سيبقى متروكا للولايات.



ويقول المسؤولون إنه من المتوقع أن تعطى اللقاحات للمجموعات غير المعرضة لخطر كبير في ربيع عام 2021.



ويسعى لقاح ثان، طورته "موديرنا" والمعاهد الوطنية للصحة، أيضا للحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة. ومثل لقاح "فايزر" ، فإنه يتطلب جولة ثانية من التطعيم.