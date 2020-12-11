أرقام صادمة من أمريكا.. عدد ضحايا كورونا يتخطى إجمالي القتلى الأميركيين بالحرب العالمية 2

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد في أمريكا، إجمالي عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في المعارك خلال الحرب العالمية الـ2، وهي الحرب الأكثر دموية في تاريخ البشرية.ووفقاً لوزارة شؤون المُحاربين القدامى، فقد شهدت أميركا 291،557 حالة وفاة أثناء الحرب العالمية الثانية.واعتباراً من اليوم الجمعة، فإن هناك 299,692 حالة وفاة بسبب "كورونا" في أميركا، وفقاً لبيانات موقع "worldometers" الإلكتروني.وبحلول منتصف أيار الماضي تقريباً، تجاوز عدد ضحايا "كورونا" في الولايات المتحدة، عدد الأميركيين الذين قتلوا في المعارك في كل حرب أمريكية كبرى منذ العام 1945، ويقدّر بـ87 ألف ضحية.وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد في أميركا، إجمالي عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب الأكثر دموية في تاريخ البشرية.