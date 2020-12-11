بسبب "كورونا".. الصين تطلب من المسافرين ارتداء الحفاضات خلال الرحلات الجوية

أوصت هيئة تنظيم الطيران في الصين طواقم الطائرات في الرحلات الجوية المتجهة إلى الدول التي يتفشى بها فيروس كورونا المستجد بشكل خطير، بارتداء حفاضات مخصصة للإستخدام مرّة واحدة ويمكن التخلص منها، وذلك تجنباً لاستخدام المرحاض، في سعي لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس.



وتأتي هذه التوصية ضمن قائمة من الإرشادات تتكون من 38 صفحة أرسلتها الهيئة لشركات الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".



ولفتت الهيئة إلى أنّ التوصية تنطبق على رحلات الطيران من وإلى البلدان والمناطق التي يتجاوز فيها عدد الإصابات 500 إصابة من بين كل مليون شخص.



وجاءت التوصية بارتداء الحفاضات ضمنَ قسمٍ خاص بمعدات الحماية الشخصية، وهو يطلب أيضاً ارتداء الكمامات والنظارات الواقية والقفازات وملابس واقية وقبعات وأغطية أحذية يمكن التخلص منها.



كذلك، تشمل النصائح الأخرى للرحلات الجوية تقسيم المقصورة إلى "منطقة نظيفة ومنطقة عازلة ومنطقة جلوس للركاب ومنطقة حجر صحي" ويتم الفصل بينهما بستائر يمكن التخلص منها.