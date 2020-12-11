عربي-دولي

ملايين الأطفال في العالم العربي بحاجة للمساعدة.. الأرقام تكشف واقعاً صعباً

Lebanon 24
11-12-2020 | 22:00
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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" نداء من أجل الحصول على 2.5 مليار دولار لتقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة لنحو 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2021.

ورأى تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن منطقة الشرق الأوسط هي موطن لأكبر عدد من الأطفال المحتاجين في العالم. وأضاف: "يعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأزمات الناجمة عن صنع الإنسان بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر والركود الاقتصادي. يهدف هذا النداء إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأطفال ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة الناشئة عن جائحة كورونا".

وتحظى الاستجابة للأزمات في اليمن وسوريا والسودان بنصيب الأسد في هذا النداء. ففي سوريا، يحتاج 4.8 مليون طفل إلى المساعدة، بعد عشر سنوات من الحرب، التي تعد واحدة من أطول الحروب وأكثرها وحشية في الآونة الأخيرة. ويعيش 2.5 مليون طفل من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، وذلك وفقاً لبيانات "الأمم المتحدة".

أما في اليمن، فيحتاج للمساعدة 12 مليون طفل، وهو ما يمثل، تقريباً، العدد الكلي لأطفال اليمن. وفي السودان، يواجه 5.3 مليون طفل العديد من التحديات، بما في ذلك بسبب الفيضانات التي يعتقد أنها كانت الأشد قسوة منذ قرن، والتحول السياسي، والأزمة الاقتصادية.

ويقول شيبان: "نرى أن هناك إعياء بشأن تمويل الأزمات طويلة الأمد، مثل تلك التي تحدث في اليمن وسوريا. حل هذه النزاعات يتم عبر مسار سياسي وعملية دبلوماسية. وإلى أن يتم التوصل إلى حل لهذه النزاعات، لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن احتياجات الأطفال المتأثرين بنزاعين يعدان من أكثر النزاعات المروعة في التاريخ الحديث".

وأشارت اليونيسف إلى أزمات أخرى اجتاحت المنطقة العربية خلال العام الماضي. ففي لبنان، أدى الانهيار الاقتصادي المصحوب بزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والانفجار المروع في مرفأ بيروت، في آب، إلى جعل ما يقرب من 1.9 مليون طفل يعتمدون على المساعدة.

وأكدت "اليونيسف" أن الجزء الأكبر من الأموال المطلوبة في النداء سيتم توجيهه لدعم تعليم الأطفال، ويلي ذلك توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة الصحة النفسية.
المصدر: أخبار الآن
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