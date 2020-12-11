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جو بايدن: المواطنون يعانون

Lebanon 24
11-12-2020 | 23:49
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طالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، الأميركيين الإلتزام بارتداء الكمامة، متوقعاً إرتفاع عدد الوفيات في الأيام القادمة نتيجة فيروس كورونا.

ودعا في مؤتمر صحفي، الكونغرس التحرك لمساعدة الأميركيين للتصدي لوباء كورونا، الذي قضى على 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها، وقال: "لدينا اقتصاد سيء، والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع".


وأكد بايدن، إن إدارته ستوزع مئة مليون جرعة من اللقاح خلال أول مئة يوم من عمر إدارته، مطالباً الأميركيين على الوثوق بلقاحات كورونا.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تمديد التمويل الاتحادي لمدة أسبوع لتجنب إغلاق الحكومة، ولإتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات منفصلة بشأن حزمة تخفيف آثار جائحة كورونا، ومشروع قانون إنفاق شامل.

وتحرك مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الشامل يوم الأربعاء.

وسيحال المشروع الآن إلى الرئيس دونالد ترمب ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانوناً.

وفي غياب هذا تشريع التمويل الاتحادي، تواجه بعض الأنشطة الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار، لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى أيلول 2021.

وإذا فشل في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 كانون الأول، فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.
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