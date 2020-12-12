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عربي-دولي
ترامب: الشعب الأميركي حقّق "معجزة طبية".. و"كورونا" سينتهي هنا!
Lebanon 24
12-12-2020
|
08:00
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كشف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد "كوفيد-19" ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" بالولايات المتحدة، وذلك بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح تصنعه شركتا "فايزر" و"بايونتيك"، ما يشكّل إعلاناً هاماً يأتي قبل نحو شهر من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
وقال ترامب على "تويتر": "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفاً "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة أنتجت "لقاحاً لفيروس كورونا في ظرف 9 أشهر فقط"، واصفاً ذلك كما لو أن "الشعب الأميركي حقق معجزة طبية".
وأشار إلى أنّ كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامي بالميدان الطبي سيأخذون اللقاح أولاً، متوقعاً أن يساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات.
وتابع قائلاً: "منحنا "فايزر" ملياري دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح، مع إمكانية إنتاج 500 مليون جرعة إضافية".
وأكد أن اللقاحات "ستكون مجانية للمواطنين الأميركيين" لافتا إلى أنه لم تسجل آثار جانبية في التجارب السريرية على اللقاح.
واختتم ترامب بالقول إن فيروس كورونا "انطلق من الصين لكنه سينتهي هنا في الولايات المتحدة".
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي أحصت فيه الولايات المتحدة، الجمعة، رقما قياسياً جديداً من الإصابات بفيروس "كورونا"، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".
وبحسب الجامعة التي تحدّث بياناتها باستمرار، بلغ عدد الوفيات الجديدة من جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها "24 ساعة" نحو 2600، كما أن هناك حاليا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات.
ووقّع ترامب مرسوماً يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، للتصدي للتفشي الكبير للوباء.
واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا" لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية، الجمعة، في بيان.
وتضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.
واشترت الولايات المتحدة أيضا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف "فايزر" و"بايونتيك".
وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط، وجميع السكان بحلول حزيران.
المصدر: سكاي نيوز
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