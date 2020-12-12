المحكمة العليا ترفض دعوى إلغاء فوز بايدن في 4 ولايات.. وترامب: "خذلتنا"!

أعرب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن استيائه من المحكمة العليا في أميركا التي رفضت الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، واعتبر ترامب أنّ المحكمة "خذلته".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ "المحكمة العليا لا تتمتع بالحكمة أو الشجاعة"، ليخسر بذلك ترامب معركة قضائية مهمة، بحسب ما ذكرت "العربية".

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020



رفض الطعن بـ4 ولايات

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.



وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا. وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.

كما رفضت المحكمة العليا أيضاً دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.



17 ولاية كانت أيدت ترامب

يشار إلى أن المدعين العامين الجمهوريين في 17 ولاية كانوا أيدوا ترامب في حملته القانونية لعكس النتائج، وذلك على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية.

ومثل إظهار الدعم في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا، أحدث محاولة من قبل الموالين لترامب لاستخدام سلطة المدعي العام لمساعدته.



ويأمل ترامب من ذلك أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية وتمنحه في النهاية فترة ولاية ثانية، إلا أن المحاولات ما زالت حتى الآن غير ناجحة.