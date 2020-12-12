عربي-دولي

بدءا من العام المقبل.. ألمانيا تسمح بترحيل السوريين

Lebanon 24
12-12-2020 | 09:30
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أعلنت ألمانيا أنها ستسمح بترحيل السوريين الى بلادهم بدءا من العام القادم، وذلك مع انتهاء قانون الحظر بترحيل السوريين الى بلادهم بنهاية العام الحالي.

 

وقال نائب وزير الداخلية الألمانية هانس غيورغ أنغيلكه، أن ألمانيا ستسمح ابتداء من العام المقبل بترحيل سوريين إلى بلادهم. ويتعلق الأمر بمجرمين ومتورطين في أعمال تهدد الأمن الألماني.

 

وأضاف ان الحظر العام على الترحيل إلى سوريا ستنتهي مدته في نهاية هذا العام، والذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون".

 

وقرار الترحيل هذا جاء بعد عقد مؤتمر بين وزير الداخلية الفدرالي المحافظ هورست زيهوفر، الذي كثيرا ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ووزراء الداخلية الـ16 على مستوى الولايات.

 

وقال أنغيلكه خلال المؤتمر بأن نحو 90 سورياً يشتبه في أنهم من المتطرفين، يتواجدون في ألمانيا.

 

وتصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في تشرين الثاني بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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