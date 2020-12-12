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بعد طلبها من بوتين.. شاب إيطالي يحصل على الجنسية الروسية!

Lebanon 24
12-12-2020 | 10:30
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طلب شاب إيطالي يدعى فاليريو زانيتي، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على الجنسية الروسية، وقام بوتين بالإستجابة لطلبه.
 
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، قولها إنّ الشاب متطوع في حركة "نحن معاً"، وقد تقدم الأسبوع الماضي لبوتين بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

ويعيش زانيتي في مدينة كراسنويارسك الروسية منذ أكثر من 8 سنوات، حيث يدرس هناك اللغات الأجنبية، ويشارك في حركة "نحن معاً" التطوعية.

وقالت فولك: "اليوم، في يوم دستور روسيا الاتحادية، في مدينة كراسنويارسك، حصل المتطوع من إيطاليا، فاليريو زانيتي، على الجنسية الروسية"، مضيفة أنّ زانيتي يتقن اللغة الروسية مثل لغته الأم، وبمساعدة ضباط الشرطة، جرى جمع جميع الوثائق اللازمة وتم منحه الجنسية الروسية على الفور.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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