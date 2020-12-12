أمير قطر يجلس مع بناته في أحد مطاعم الدوحة (صور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبناته وهم يجلسون في أحد مطاعم قطر.

وظهر أمير قطر جالسا في أحد مطاعم الدوحة بحسب التغريدات التي تم نشرها، جالسا بجوار بناته.

ويظهر أحد المقاطع الأمير وهو يتحدث مع شخص خلال جلوسه دون أن يظهر من هو هذا الشخص، قائلا له "المرة الجاية".

سمو الشيخ #تميم_بن_حمد مع بناته الله يحفظه ويحفظهم في " طلعة " أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة ..#قطر pic.twitter.com/6h8Sm0gGGr

— جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 11, 2020

وعلق جابر الحرمي، وهو إعلامي قطري على المقطع المتداول بالقول: "سمو الشيخ تميم بن حمد ع بناته الله يحفظه ويحفظهم في "طلعة" أسرية بأحد مطاعم مشيرب بالدوحة".

و"غرد" صاحب حساب، قائلا "الله يحفظه ويحفظ ذريته ويبارك فيها يارب. مشاعرنا لهذا الرجل يصعب التعبير عنها، ولعل دعوته "اللهم أجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب" قد أجيبت! نسأل الله أن يوفقه لقيادتنا وأن يبارك في وقته وجهده وكل حياته. نحبك في الله ونعوذ به أن يكون حبنا لك تملقا".

الله يحفظه ويحفظ ذريته ويبارك فيها يارب.

