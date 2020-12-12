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لافروف يؤكد أهمية كشف نتائح التحقيق في اغتيال فخري زاده

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:00
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أهمية إعلام المجتمع الدولي بنتائج التحقيق في مقتل العالم النووي محسن فخري زاده.

 

وأشار لافروف في مقابلة أجراها مع القناة "الوطنية الإيرانية" إلى أن اغتيال فخري زاده، استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وقال:"لقد سمعت أن إيران أعلنت التوصل إلى بعض النتائج في التحقيق في عملية الاغتيال. سيكون من المهم للجميع معرفة النتائج التي تم التوصل إليها خلال التحقيق، عندما يرى الجانب الإيراني أن ذلك ممكنا".

 

وأشار لافروف إلى أن موسكو أدانت مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، وقال:  اعترف  الأميركيون انهم فعلوا ذلك، هذا موقف غير مقبول لأية دولة".

 

وشيعت إيران، الأسبوع الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله مؤخرا بعدما تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

المصدر: سبوتنيك
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