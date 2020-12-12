عربي-دولي

اتهام جديد: تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة العالمية!

Lebanon 24
12-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-774319-637433685521822255.PNG
Doc-P-774319-637433685521822255.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تآمرت مع وزارة الصحة الإيطالية من أجل حذف تقرير"، اتهام جديد يطال منظمة الصحة العالمية، لينضم إلى لائحة مطولة من اتهامات أخرى تشير إلى تقصير المنظمة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قبل سنة من اليوم حول العالم.

 

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن تقرير منظمة الصحة، الذي وصفته الصحيفة بـ"التقرير الملعون"، تم حذفه من على موقع المنظمة، وكان يهدف إلى تقليص عدد الوفيات في إيطاليا التي كانت أولى الدول الأوروبية التي ضربها فيروس كورونا.

 

وكتب التقرير المحذوف العالم التابع لمنظمة الصحة، فرانشيسكو زامبون، بجانب 10 علماء آخرين، وكان الهدف منه منح معلومات حول كورونا للدول التي تضررت بفعل الفيروس.

 

نظام إيطالي غير جاهز

وأوضح التقرير المؤلف من 102 صفحة، أن خطة إيطاليا لمواجهة الوباءات لم يتم تحديثها منذ عام 2006، وبسبب عدم جاهزية النظام الصحي، كانت الاستجابة الأولية للجائحة "مرتجلة، وفوضوية"، على حد وصف التقرير.

 

وبحسب "غارديان"، فإن التقرير أزيل بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية، رانييري غيرا، والذي شغل سابقا منصب المدير العام للصحة الوقائية في وزارة الصحة الإيطالية من 2014 إلى 2017.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية أن غيرا كان مسؤولا عن تحديث خطة الوباء وفقا للإرشادات الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأيضا كان غيرا واحداً من العلماء في فرقة العمل المخصصة لمكافحة كورونا، والتابعة للحكومة الإيطالية".

 

حصانة ضد الإدلاء بشهادة

وأشارت المعلومات إلى أنه تم استدعاء زامبون 3 مرات للتحدث إلى المدعين العامين الإيطاليين، لكن منظمة الصحة العالمية منعته من القيام بذلك، إذ أصرت على ضرورة تمتع زامبون والعشرة الآخرين المشاركين في التقرير، بحصانة ضد الإدلاء بالشهادة.

 

كما لم يتم السماع لأحد من مؤلفي التقرير، باستثناء غيرا الذي أدلى بشهادته أمام المدعين العامين في بداية تشرين الثاني الماضي، لكن لم يتم الكشف عن فحوى هذه الشهادة

.

هدد بالفصل لو تكلم!

بالمقابل، ردت المنظمة الدولية عقب صدور أوامر استدعاء زامبون والعشرة الآخرين، وقالت إن المدعين الإيطاليين عليهم اتباع القنوات الدبلوماسية من خلال تقديم طلبهم عبر وزارة الخارجية الإيطالية.

 

فيما اعتبر زامبون أن غيرا قد هدده بالفصل من عمله ما لم يعدل أجزاء من التقرير الذي أشار فيه إلى الخطة التي عفا عليها الزمن.

 

معلومات غير دقيقة

وردت منظمة الصحة العالمية على الاتهامات، وقالت إنها حذفت التقرير بسبب "احتوائه على معلومات غير دقيقة ومتناقضة".

 

يشار إلى أن إصابات كورونا في إيطاليا منذ انتشار الفيروس في البلاد كانت وصلت إلى مليون و790 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 62 ألفا.

 

كما تسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".

 

إلى ذلك، أضحى الركود الديموغرافي الذي يضرب إيطاليا منذ عام 2015 هائلاً، وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي وغير مسبوق في التاريخ الإيطالي.

 

وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.

 

فيما لا يزال قطاع الضيافة حتى الآن يعاني نتيجة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد والإغلاق المبكر للحانات والمطاعم، في حين تم فرض قيود أكثر صرامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

 

 

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2020-12-13
11:00 | 2020-12-13
10:30 | 2020-12-13
10:15 | 2020-12-13
10:00 | 2020-12-13
09:45 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website