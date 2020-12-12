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رئاسة البرلمان التركي تتسلم رسالة بشأن تمديد مهام القوات التركية في ليبيا

Lebanon 24
12-12-2020 | 14:30
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تسلم البرلمان التركي مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل، إن "رئاسة البرلمان تلقت مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا".

 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كانون الثاني الماضي، "بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفا أن "الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة".

يذكر أن البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج، فيما صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، "مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".
المصدر: وكالات
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