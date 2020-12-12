استئناف عملية "الوعد الصادق" العسكرية بجنوب العراق

أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة بجنوب العراق أن القطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية "الوعد الصادق" المرحلة الثالثة - الصفحة الرابعة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن "العملية انطلقت على محورين، الأول: المحور الشمالي من خلال لواء مشاة 36 ومديرية شرطة البصرة، ولواء القوة الضاربة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي، لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

وأضافت أن "المحور الثاني، وهو الجنوبي، كان من خلال قيادة القوة البحرية، وقيادة حرس الحدود - المنطقة الرابعة، وقيادة عمليات البصرة، والوكالات الأمنية والاستخبارية، وهيئة الحشد الشعبي، وأقسام مديرية شرطة البصرة، لمداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في المحافظة".

وأشارت القيادة إلى أن "العملية كانت لغرض إلقاء القبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".