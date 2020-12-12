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تركيا.. مذكرة في البرلمان للتمديد مهام القوات في ليبيا 18 شهرا

Lebanon 24
12-12-2020 | 17:00
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أفادت وكالة الأناضول بأنه تم تقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن سابقا عن "بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفا أن "الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل، تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أردوغان حينها، أن "تركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد المشير خليفة حفتر، الانقلابي المدعوم من دول مختلفة، بينها دول عربية".

ووقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في 27 تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، و"تحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي". 

المصدر: روسيا اليوم
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