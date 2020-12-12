خارجية روسيا: عقوبات بريطانيا دليل على أنها لا ترغب في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضتها لندن على 3 مواطنين روس بحجة انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان لا أساس لها وروسيا تحتفظ بحق الرد.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "شعرنا بالاستغراب من القرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية في 10 كانون الاول بفرض عقوبات وطنية على ثلاثة مواطنين روس ووحدة من الحرس الوطني الروسي، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان".