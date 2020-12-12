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خارجية روسيا: عقوبات بريطانيا دليل على أنها لا ترغب في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا

Lebanon 24
12-12-2020 | 17:30
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضتها لندن على 3 مواطنين روس بحجة انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان لا أساس لها وروسيا تحتفظ بحق الرد.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "شعرنا بالاستغراب من القرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية في 10 كانون الاول بفرض عقوبات وطنية على ثلاثة مواطنين روس ووحدة من الحرس الوطني الروسي، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان".

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر "هذا القرار، الذي لا أساس له، دليلا واضحا على عدم رغبة السلطات البريطانية في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا".

وتابعت قائلة: "مما لا شك فيه أن هذا النهج المتحيز سياسيا سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الروسية البريطانية.. ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المتكافئة المناسبة"

وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة مواطنين روس بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: روسيا اليوم
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