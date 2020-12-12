علنت وزارة النقل المصرية إعادة فتح معبر أرقين بين مصر والسودان، بعد أن أعلن الجانب السوداني إغلاقه لبعض الوقت.



وقالت الوزارة في بيان: "تواصل وزير النقل المصري كامل الوزير، هاتفياً مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، للوقوف على أسباب غلق معبر أرقين، وأرجع الوزير السوداني الإغلاق إلى إضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ، وتم إغلاقه لساعات، وبعد انتهاء الإضراب عاد المنفذ للعمل بصورة طبيعية في الاتجاهين".