8 دول بينها أميركا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في بيونغ يانغ

دانت 8 دول بينها الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في مؤتمر مُغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من ألمانيا.وأشارت الدول الثماني في بيان مشترك تلاه السفير الألماني كريستوف هويسغن، إلى أن "وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مروع ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم".وكان إلى جانب هويسغن الممثلون الدبلوماسيون لكل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، وإستونيا، وبلجيكا، وجمهورية الدومينيكان.وقال البيان "في كوريا الشمالية، يُحرم الناس من جميع حقوقهم الإنسانية تقريباً، ومن حرياتهم في التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والحركة والدين أو المعتقد، من بين أمور أخرى".