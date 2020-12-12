المكسيك توافق على لقاح "فايزر - بايونتيك" لعلاج كورونا

وافقت هيئة الرقابة الصحية المكسيكية "كوفيبريس" على تسويق لقاح "فايزر-بايونتيك" لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن نائب وزير الصحة هوغو لوبيز غاتيل.وقال غاتيل في مؤتمر صحافي، إن "المكسيك رابع دولة تُعطي هيئتها للرقابة الصحية (كوفيبريس) الضوء الأخضر للقاح فايزر - بايونتيك ضد فيروس كورونا".وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ باستخدام لقاح "فايزر-بايونتيك" لتليها لاحقاً كندا والبحرين.