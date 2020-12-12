عربي-دولي

قتلى وجرحى بهجمات صاروخية على كابل

Lebanon 24
12-12-2020 | 16:00
A-
A+
Doc-P-774397-637433831017876958.jpg
Doc-P-774397-637433831017876958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، إثر سقوط عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت.

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان مقاتلو تنظيم "داعش" في أفغانستان، والمعروف باسم "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، ضالعين في هذا الهجوم.

وذكر متحدث باسم طالبان أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ أنها تواصل مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.

وكان وابل من الصواريخ قد سقط على مناطق سكنية في كابل الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة ما يزيد على 30. وأعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن هذا الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:00 | 2020-12-12
21:30 | 2020-12-12
21:00 | 2020-12-12
20:30 | 2020-12-12
20:00 | 2020-12-12
19:30 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website