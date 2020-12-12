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العراق.. القبض على داعشي كان يعرض "مقاطع ذبح" في كركوك

Lebanon 24
12-12-2020 | 22:00
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ألقت الشرطة العراقية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك بشمال شرق البلاد، حيث كان يعرض "أفلام ذبح" لترويع المواطنين خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة.

وقالت وكالة أنباء العراق، في بيان، إن المعتقل كان يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء.

وأضافت الوكالة أن المعتقل كان يقدم هذه الفيديوهات عن طريق شاشة كبيرة "في إحدى أسواق محافظة كركوك لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين".

كما اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع آمرلي، وضُبط بحوزته أقراص ذاكرة عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين.

والأربعاء الماضي، اندلعت النيران اندلعت في بئري نفط داخل حقل صغير بكركوك، بعد اعتداء، وصفته وزارة النفط العراقية بـ"الإرهابي".

وفي بيان نشر على حسابه الرسمي على تليغرام، أعلن داعش المسؤولية عن الهجوم لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين، وإن الإنتاج لم يتأثر.

وذكر مسؤولون بقطاع النفط أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يوميا. وقالت وزارة النفط "إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم".

المصدر: الحرة
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