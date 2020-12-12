مراسلون بلا حدود تعرب عن "صدمتها" بعد إعدام روح الله زام

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "صدمتها" من إعدام المعارض الإيراني روح الله زام والذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء 2017-2018.



وفي تغريدة قالت المنظمة التي كانت تتابع عن كثب حالة المعارض إنها حذرت منذ 23 تشرين الأول الماضي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه من اقتراب موعد الإعدام.

وأضافت المنظمة أنها "صدمت من تنفيذ القضاء الإيراني وراعي هذا الفعل علي خامنئي للحكم".



وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن زام "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا للحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها.



وعاش زام بالمنفى في فرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني في ظروف غامضة.



وأُعلن توقيفه في تشرين الأول 2019، لكن إيران لم تحدد لا مكان ولا زمان اعتقاله، متهمة المعارض الأربعيني بأنه "مدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية".