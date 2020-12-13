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مع قرب بريكست.. وزراء بريطانيون يحذرون من تخزين البضائع

Lebanon 24
13-12-2020 | 07:13
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ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين حذروا المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقا مسدودا.
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.
وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.
وتواصلت، السبت، المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سعيا لإبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، لكن لندن حذّرت بأن العرض الذي قدّمته بروكسل "غير مقبول".

وقال مصدر حكومي بريطاني إن "المحادثات متواصلة ليلا، لكن حاليا، العرض المطروح على الطاولة من قبل الاتحاد الأوروبي غير مقبول".
وتتعلق الخلافات بثلاث نقاط رئيسية هي صيد السمك، وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.
وحول النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من أن التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة.
وتتضاءل فرص إبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، بعدما أبدت لندن وبروكسل تشاؤمهما بشأن إمكانية تخطي خلافاتهما.
وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، الموعد النهائي الذي حددته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني، فستجري المبادلات بين جانبي بحر المانش وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.
المصدر: سكاي نيوز
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