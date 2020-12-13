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كان يشغل منصباً بارزاً.. وفاة محمد المعلم شقيق وزير الخارجية السوري الراحل

Lebanon 24
13-12-2020 | 07:22
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توفى المدير العام السابق للشركة السورية الألمانية للاتصالات محمد محي الدين المعلم وهو شقيق وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم.

ونعت أسرة المعلم في سوريا والمهجر فقيدها الذي توفى فجر أمس.

وشغل المعلم موقع المدير العام للشركة السورية الألمانية للاتصالات التي تأسست الشركة  عام 2003، وبدأت شراكة مع "السورية للاتصالات" (حكومية) التي كانت تملك 25 في المئة من رأسمال الشركة.

يذكر أن الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق وليد المعلم توفى في دمشق في 16 الشهر الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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